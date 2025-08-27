«Ее зовут Билли Джин Блинг». Наоми Осака показала свою Лабубу

В первом круге US Open экс-первая ракетка мира Наоми Осака обыграла Грет Миннен из Бельгии со счетом 6:3, 6:4. На матч японка вышла в образе с оранжевым жакетом, украшениями, наушниками и игрушкой Лабубу в стразах с синей ракеткой.
«Я придумала этот наряд довольно давно. Мне хотелось сыграть в нем именно в Нью-Йорке под светом прожекторов. Я рада, что матч проходил вечером. Играть в этом костюме было настоящим удовольствием», — сказала Осака на пресс-конференции.
«Это моя Лабубу! Ее зовут Билли Джин Блинг. Не Билли Джин Кинг, а именно Билли Джин Блинг», — добавила теннисистка.
Слово bling в переводе с английского языка означает «блестяшка», «яркое украшение». Билли Джин Кинг — легендарная американская теннисистка, участвовавшая в основании Женской теннисной ассоциации.
Во втором круге Наоми Осака встретится с американкой Хейли Баптист.
Наоми 27 лет. Она приостанавливала карьеру в связи с беременностью и рождением дочери. На счету бывшей первой ракетки мира Осаки по две победы на Открытом чемпионате Австралии в 2019 и 2021 году и на Открытом чемпионате США в 2018 и 2020 году.