«Ее зовут Билли Джин Блинг». Наоми Осака показала свою Лабубу

Наоми 27 лет. Она приостанавливала карьеру в связи с беременностью и рождением дочери. На счету бывшей первой ракетки мира Осаки по две победы на Открытом чемпионате Австралии в 2019 и 2021 году и на Открытом чемпионате США в 2018 и 2020 году.