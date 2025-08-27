Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут четвертого ребенка

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас ждут четвертого ребенка, сообщает Hola.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По данным источника, беременная четвертым ребенком Курникова попала в объективы камер.

С 2001 года Курникова встречалась с певцом Энрике Иглесиасом. Они познакомились во время съемок клипа на песню «Escape», однако официально свои отношения не регистрировали более 20 лет.

16 декабря 2017 года Курникова и Иглесиас стали родителями двойняшек, мальчика назвали Николасом, а девочку — Люси. 30 января 2020 года в семье произошло пополнение: спортсменка родила дочь, которой дали русское имя Маша. В 2023 году стало известно, что пара тайно сыграла свадьбу, об этом проговорился брат жениха Хулио, но сами супруги ничего не рассказывали о торжестве.

Сейчас Курниковой 44 года. Иглесиасу — 50.

Анна Курникова является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. Спортсменка дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии вместе с представительницей Швейцарии Мартиной Хингис. Она состоит в отношениях с Иглесиасом с 2001 года. Спортсменка завершила карьеру в 2003 году, всего она выиграла 16 титулов в парном разряде.

Узнать больше по теме
Биография Анны Курниковой: карьера и личная жизнь теннисистки
Карьера профессиональной теннисистки началась очень рано, но продлилась недолго. Тем не менее Анна Курникова известна даже тем, кто далек от спорта. О детстве, достижениях, личной жизни талантливой девушки — читайте в материале.
Читать дальше