СМИ: Трамп посетит мужской финал US Open

Последний раз нынешний президент США посещал турнир в 2015-м. Тогда его освистали болельщики по ходу четвертьфинала между Сереной и Винус Уильямс. До этого Трамп регулярно приходил на матчи — у него была собственная ложа на Арене Артура Эша, от которой он отказался в 2017-м после вступления в должность.