СМИ: Трамп посетит мужской финал US Open

Ранее президент США побывал на финале клубного чемпионата мира по футболу.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует посетить мужской финал US Open. Об этом The Athletic сообщил представитель Белого дома.

Известно, что финальный матч пройдет в воскресенье, 7 сентября. В нем сыграют победители полуфинальных пар: Карлос Алькарас (Испания) — Новак Джокович (Сербия) и Янник Синнер (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

В финале женского Открытого чемпионата США встретятся Арина Соболенко (Беларусь) и Аманда Анисимова (США). Он состоится 6 сентября в 23:00 мск.

Напомним, что российские теннисисты и теннисистки не прошли дальше четвертого круга US Open. Последним среди мужчин выбыл Андрей Рублев. Андрей второй раз в карьере уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму — 5:7, 3:6, 4:6. В первом сете россиянин вел с брейком, но не удержал преимущество.

Последний раз нынешний президент США посещал турнир в 2015-м. Тогда его освистали болельщики по ходу четвертьфинала между Сереной и Винус Уильямс. До этого Трамп регулярно приходил на матчи — у него была собственная ложа на Арене Артура Эша, от которой он отказался в 2017-м после вступления в должность.

В июле Трамп посетил финальный матч клубного чемпионата мира по футболу, который проходил в США. В решающей игре английский «Челси» победил французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0.

