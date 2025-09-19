Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч Александровой в Сеуле и другие встречи перенесли из-за дождя

Четвертьфинальные матчи одиночного разряда среди женщин на турнире категории WTA 500 в Сеуле перенесены из-за непогоды, сообщает пресс-служба WTA.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сегодня, 19 сентября, на турнире в Сеуле должна была провести свой матч ¼ финала 11-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова. У Александровой была запланировала встреча с представительницей Германии Эллой Зайдель, которая занимает 105-е место в мировом рейтинге.

Все четвертьфиналы на соревнованиях в Сеуле:

  • Ига Швентек (Польша) — Барбора Крейчикова (Чехия);

  • Клара Таусон (Дания) — Майя Джойнт (Австралия);

  • Элла Зайдель (Германия) — Екатерина Александрова (Россия);

  • Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Катержина Синякова (Чехия).

В пресс-службе WTA отметили, что все матчи ¼ финала пройдут завтра, 20 сентября, днем, а полуфиналы сыграют в этот же день в вечерней сессии.

Турнир категории WTA 500 в Сеуле завершится 21 сентября. Его общий призовой фонд составляет чуть более $1 млн. Действующей победительницей соревнования является Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии, обыгравшая в прошлогоднем финале представительницу Австралии Дарью Касаткину (1:6, 6:4, 6:1).