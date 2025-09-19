Матч Александровой в Сеуле и другие встречи перенесли из-за дождя

Сегодня, 19 сентября, на турнире в Сеуле должна была провести свой матч ¼ финала 11-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова. У Александровой была запланировала встреча с представительницей Германии Эллой Зайдель, которая занимает 105-е место в мировом рейтинге.
Все четвертьфиналы на соревнованиях в Сеуле:
Ига Швентек (Польша) — Барбора Крейчикова (Чехия);
Клара Таусон (Дания) — Майя Джойнт (Австралия);
Элла Зайдель (Германия) — Екатерина Александрова (Россия);
Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Катержина Синякова (Чехия).
В пресс-службе WTA отметили, что все матчи ¼ финала пройдут завтра, 20 сентября, днем, а полуфиналы сыграют в этот же день в вечерней сессии.
Турнир категории WTA 500 в Сеуле завершится 21 сентября. Его общий призовой фонд составляет чуть более $1 млн. Действующей победительницей соревнования является Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии, обыгравшая в прошлогоднем финале представительницу Австралии Дарью Касаткину (1:6, 6:4, 6:1).