Матч Александровой в Сеуле и другие встречи перенесли из-за дождя

Сегодня, 19 сентября, на турнире в Сеуле должна была провести свой матч ¼ финала 11-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова. У Александровой была запланировала встреча с представительницей Германии Эллой Зайдель, которая занимает 105-е место в мировом рейтинге.