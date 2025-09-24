Мария Шарапова и другие: 3 спортсменки, которые тратят миллионы на моду

Современные спортсменки всё чаще становятся иконами стиля, и их образы выходят далеко за пределы арен и кортов. Подиумы и модные кампании уже не редкость: теннисистки и легкоатлетки появляются на показах, заключают контракты с люксовыми брендами и собирают коллекции, сопоставимые с гардеробами топ-моделей. В этой подборке — три звезды спорта, которые доказали, что спортивная карьера и мода класса люкс отлично сочетаются.
Серена Уильямс — микс спорта и гламура
Серена Уильямс никогда не ограничивалась стандартными спортивными образами: её выходы на корт регулярно становились модными событиями. На турнирах она выступала в кастомных комплектах Nike и коллаборациях с Off-White — например, на US Open в 2018 году вышла в чёрном комбинезоне-кэтсьют, созданном вместе с Вирджил Абло. Этот образ оценивался примерно в $5000−7000 и обсуждался не меньше, чем её победа, а многие костюмы Nike разрабатывались под неё персонально.
Вне корта Серена предпочитает люксовые марки — в её гардеробе регулярно появляются наряды от Gucci, Versace и Balmain, стоимостью от $3000 до $15000 за комплект. Она нередко становится гостьей Paris Fashion Week, а на Met Gala в 2019 году появилась в жёлтом платье Versace (около $35000) и кроссовках Nike, став одним из самых обсуждаемых гостей вечера.
По данным Forbes, Уильямс заработала более 90 миллионов долларов только на рекламных контрактах, и значительная часть из них пришлась на сотрудничество с модными брендами. Серена показывает, что спортивные титулы и мода класса люкс могут идти рука об руку — и приносят ей не меньше дохода, чем победы на корте.
Мария Шарапова — утончённый люкс
Стиль Марии Шараповой — полная противоположность спортивному драйву на корте: сдержанный, минималистичный и выверенный до мелочей. В её гардеробе доминируют строгие силуэты и нейтральные оттенки от Dior, Chanel и Bottega Veneta. На светских мероприятиях она часто выбирает костюмы и платья стоимостью от $5000 до $20000, дополняя их лаконичными украшениями и сумками из лимитированных коллекций.
После завершения карьеры Шарапова все время следит за модой: она регулярно появляется на показах Paris Fashion Week и Milan Fashion Week, а также снимается в fashion-кампаниях. В 2023 году она стала амбассадором Moncler, а ранее сотрудничала с Tiffany & Co. и Cole Haan — по оценке Forbes, её доходы от модных контрактов превышали 10 миллионов долларов в год. Благодаря этому Мария выстроила образ бизнесвумен и fashion-иконы: даже после ухода из спорта её стиль остаётся таким же узнаваемым, как и победы на корте.
Наоми Осака — смелые модные эксперименты
Наоми Осака стала одной из самых заметных модных фигур в теннисе — она не боится ярких цветов, необычных фактур и смелых аксессуаров. На корте Наоми выступает в эксклюзивных комплектах Nike, созданных специально под неё, а вне соревнований выбирает одежду от Louis Vuitton, Sacai и Comme des Garçons. Стоимость её вечерних образов на красных дорожках часто превышает $15000−25000, а лимитированные сумки и кроссовки от дизайнеров мгновенно становятся предметом охоты у коллекционеров.
Осака активно сотрудничает с модными домами: в 2021 году она стала амбассадором Louis Vuitton, а её контракт оценивался в 7 миллионов долларов. Кроме того, Наоми запустила собственную марку уличной одежды Kinlò и регулярно создаёт капсульные коллекции совместно с Nike, каждая из которых распродаётся за считаные часы.
Наоми превратилась в настоящую икону поколения Z — сочетая спортивные победы, модные контракты и дерзкий, индивидуальный стиль, который обсуждают не меньше, чем её матчи.