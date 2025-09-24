Мария Шарапова и другие: 3 спортсменки, которые тратят миллионы на моду

После завершения карьеры Шарапова все время следит за модой: она регулярно появляется на показах Paris Fashion Week и Milan Fashion Week, а также снимается в fashion-кампаниях. В 2023 году она стала амбассадором Moncler, а ранее сотрудничала с Tiffany & Co. и Cole Haan — по оценке Forbes, её доходы от модных контрактов превышали 10 миллионов долларов в год. Благодаря этому Мария выстроила образ бизнесвумен и fashion-иконы: даже после ухода из спорта её стиль остаётся таким же узнаваемым, как и победы на корте.