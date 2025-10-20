Мирра Андреева опустилась на девятое место в рейтинге WTA

В чемпионской гонке WTA Андреева переместилась с седьмой на восьмую позицию. Еще одно падение в рейтинге лишит ее возможности попасть на Итоговый турнир, который пройдет в Саудовской Аравии с 1 по 8 ноября. Ближайшей преследовательницей Андреевой в чемпионской гонке является первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.