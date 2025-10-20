Ричмонд
Мирра Андреева опустилась на девятое место в рейтинге WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева в обновленном одиночном рейтинге WTA опустилась с шестой на девятую строчку.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

На минувшей неделе Андреева вылетела во втором круге турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай), уступив 219-й ракетке мира Чжу Линь (6:4, 3:6, 2:6). 18-летняя теннисистка не сумела защитить рейтинговые очки за прошлогодний финал турнира, в котором она уступила экс-россиянке Дарье Касаткиной (0:6, 6:4, 4:6).

В чемпионской гонке WTA Андреева переместилась с седьмой на восьмую позицию. Еще одно падение в рейтинге лишит ее возможности попасть на Итоговый турнир, который пройдет в Саудовской Аравии с 1 по 8 ноября. Ближайшей преследовательницей Андреевой в чемпионской гонке является первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

Екатерина Александрова, уступившая Рыбакиной в финале турнира в Нинбо, сохранила за собой десятую строчку. Свои места в топ-20 также сохранили Людмила Самсонова и Диана Шнайдер.

Рейтинг WTA от 20 октября:

  1. (1) Арина Соболенко (Беларусь) — 10390 очков
  2. (2) Ига Швtнтек (Польша) — 8703
  3. (3) Кори Гауфф (США) — 7863
  4. (4) Аманда Анисимова (США) — 5914
  5. (5) Джессика Пегула (США) — 5183
  6. (8) Жасмин Паолини (Италия) — 4525
  7. (9) Елена Рыбакина (Казахстан) — 4505
  8. (7) Мэдисон Киз (США) — 4395
  9. (6) Мирра Андреева (Россия) — 4319
  10. (10) Екатерина Александрова (Россия) — 3375…
    18. (18) Людмила Самсонова (Россия) — 2209
    19. (19) Диана Шнайдер (Россия) — 2191…
    30. (31) Вероника Кудерметова (Россия) — 1558…
    38. (37) Анна Калинская (Россия) — 1319…
    51. (50) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185;
    52. (53) Анастасия Потапова (Россия) — 1131…
    75. (75) Полина Кудерметова (Россия) — 910…
    84. (80) Анастасия Захарова (Россия) — 852…
    87 (73). Анна Блинкова (Россия) — 849.

