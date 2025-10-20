Ричмонд
Российская теннисистка будет выступать за Узбекистан

146-я ракетка мира Мария Тимофеева сменила спортивное гражданство и теперь будет выступать под флагом Узбекистана. Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: EPA

В профиле 21-летней уроженки Москвы на сайте организации сегодня появился флаг Узбекистана. Ранее она выступала на международных турнирах как российская теннисистка.

Тимофеева является чемпионкой России 2022 года в парном разряде. В июле 2023 года она выиграла свой первый и пока единственный турнир на уровне WTA, обыграв в финале Открытого чемпионата Венгрии украинку Катерину Байндль (6:3, 3:6, 6:0).

В январе 2024 года Тимофеева через квалификацию пробилась в основную сетку Australian Open, где дошла до четвертого круга, поочередно обыграв француженку Ализе Корне (6:2, 6:4), бывшую первую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании (1:6, 6:4, 6:1) и 12-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю из Бразилии (7:6, 6:3). В четвертом круге Тимофеева уступила украинке Марте Костюк (2:6, 1:6). Благодаря этому результату она ненадолго вошла в топ-100 мирового рейтинга.

После смены спортивного гражданства Тимофеева стала первой ракеткой Узбекистана. На данный момент кроме нее ни одна теннисистка из этой страны не входит в топ-1000 мирового рейтинга.