Российская теннисистка будет выступать за Узбекистан

В январе 2024 года Тимофеева через квалификацию пробилась в основную сетку Australian Open, где дошла до четвертого круга, поочередно обыграв француженку Ализе Корне (6:2, 6:4), бывшую первую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании (1:6, 6:4, 6:1) и 12-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю из Бразилии (7:6, 6:3). В четвертом круге Тимофеева уступила украинке Марте Костюк (2:6, 1:6). Благодаря этому результату она ненадолго вошла в топ-100 мирового рейтинга.