Мирра Андреева завершила сезон на девятом месте в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева стала лучшей среди соотечественниц в рейтинге WTA по итогам сезона-2025. Она занимает девятое место в мировом рейтинге с 4319 очками. Десятку лучших замкнула ее соотечественница Екатерина Александрова.
Лидером мирового рейтинга второй сезон подряд завершила представительница Белоруссии Арина Соболенко. Ее главными преследовательницами в начале следующего сезона будут Ига Швентек из Польши (8395) и американка Коко Гауфф.
Победительница Итогового турнира WTA Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, сумела обойти американку Джессику Пегулу и завершила год на пятой строчке.
В сезоне-2024 Мирра Андреева финишировала на 16-й строчке рейтинга WTA с 2578 очками.
Топ-10 рейтинга WTA по итогам сезона-2025:
- Арина Соболенко (Беларусь) — 10870
- Ига Швентек (Польша) — 8395
- Коко Гауфф (США) — 6763
- Аманда Анисимова (США) — 6287
- Елена Рыбакина (Казахстан) — 5850
- Джессика Пегула (США) — 5583
- Мэдисон Киз (США) — 4335
- Жасмин Паолини (Италия) — 4325
- Мирра Андреева (Россия) — 4319
- Екатерина Александрова (Россия) — 3375