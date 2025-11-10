Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева завершила сезон на девятом месте в рейтинге WTA

Всего в десятку сильнейших теннисисток мира по итогам сезона вошли две россиянки.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева стала лучшей среди соотечественниц в рейтинге WTA по итогам сезона-2025. Она занимает девятое место в мировом рейтинге с 4319 очками. Десятку лучших замкнула ее соотечественница Екатерина Александрова.

Лидером мирового рейтинга второй сезон подряд завершила представительница Белоруссии Арина Соболенко. Ее главными преследовательницами в начале следующего сезона будут Ига Швентек из Польши (8395) и американка Коко Гауфф.

Победительница Итогового турнира WTA Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, сумела обойти американку Джессику Пегулу и завершила год на пятой строчке.

В сезоне-2024 Мирра Андреева финишировала на 16-й строчке рейтинга WTA с 2578 очками.

Топ-10 рейтинга WTA по итогам сезона-2025:

  1. Арина Соболенко (Беларусь) — 10870
  2. Ига Швентек (Польша) — 8395
  3. Коко Гауфф (США) — 6763
  4. Аманда Анисимова (США) — 6287
  5. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5850
  6. Джессика Пегула (США) — 5583
  7. Мэдисон Киз (США) — 4335
  8. Жасмин Паолини (Италия) — 4325
  9. Мирра Андреева (Россия) — 4319
  10. Екатерина Александрова (Россия) — 3375

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше