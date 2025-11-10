Бублик обновил личный рекорд, обойдя Медведева в рейтинге АТР

Представитель Казахстана Александр Бублик поднялся на две позиции и занял наивысшее для себя 11-е место в мировом рейтинге. Бублик обошел россиянина Даниила Медведева, который опустился на одну позицию и теперь располагается на 13-м месте в рейтинге АТР.