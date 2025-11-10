Ричмонд
Бублик обновил личный рекорд, обойдя Медведева в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Представитель Казахстана Александр Бублик поднялся на две позиции и занял наивысшее для себя 11-е место в мировом рейтинге. Бублик обошел россиянина Даниила Медведева, который опустился на одну позицию и теперь располагается на 13-м месте в рейтинге АТР.

Напомним, на последнем в сезоне турнире серии «Мастерс» в Париже Александр Бублик впервые в карьере дошел до полуфинала, где уступил представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму.

Испанец Карлос Алькарас вновь отобрал звание первой ракетки мира у итальянца Янника Синнера. Синнер опустился на одну позицию. Тройку лидеров замыкает представитель Германии Александр Зверев.

У Синнера есть шанс завершить сезон на первом месте. Для этого 24-летнему теннисисту нужно защитить титул на Итоговом турнире АТР в Турине. Сегодня, 10 ноября, итальянец проведет свой первый матч против Оже-Альяссима.

Другие представители России Андрей Рублев и Карен Хачанов остались на своих позициях в обновленном рейтинге АТР. Рублев занимает 16-е место, Хачанов — 18-е.

Рейтинг ATP от 10 ноября:

1 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 11 050 баллов;

2 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 000;

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 4960;

4 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4830;

5 (6). Бен Шелтон (США) — 3970;

6 (4). Тейлор Фриц (США) — 3935;

7 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 3935;

8 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3845;

9 (9). Лоренцо Музетти (Италия) — 3840;

10 (11). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2990;

11 (13). Александр Бублик (Казахстан) — 2870;

13 (12). Даниил Медведев (Россия) — 2760…

16 (16). Андрей Рублев (Россия) — 2520…

18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2320.

