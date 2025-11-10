Ричмонд
Джокович назвал турнир, после которого хочет завершить карьеру

Сербский теннисист Новак Джокович высказался на тему возможного завершения карьеры. Он не исключил, что сыграет на Олимпиаде-2028.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

38-летний сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«На протяжении всей моей жизни и карьеры у меня всегда был план на несколько лет вперед: чего я хочу и как к этому прийти. Достигнув абсолютно всех возможных целей, я сказал об Олимпийских играх 2028 года, так как хотел играть еще много лет. Если бы я мог закончить на Олимпийских играх под сербским флагом, это было бы здорово. Получится ли у меня? Я не знаю. Есть вещи, которые я не могу контролировать. Я стараюсь быть как можно более здоровым как ментально, так и физически и сохранять эту конкурентоспособную энергию», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

В субботу, 8 ноября, Джокович победил Лоренцо Музетти в финале турнира в Афинах. После этого серб объявил, что из-за травмы пропустит Итоговый турнир ATP-2025. На данный момент Джокович занимает четвертое место в рейтинге ATP. Первой ракеткой мира является 22-летний испанец Карлос Алькарас.

Джокович является рекордсменом по числу титулов на турнирах Большого шлема — 24. В 2024 году он впервые выиграл олимпийское золото на Играх в Париже. До этого Джокович взял бронзу Олимпиады-2008 в Пекине.

