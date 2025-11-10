Джокович назвал турнир, после которого хочет завершить карьеру

«На протяжении всей моей жизни и карьеры у меня всегда был план на несколько лет вперед: чего я хочу и как к этому прийти. Достигнув абсолютно всех возможных целей, я сказал об Олимпийских играх 2028 года, так как хотел играть еще много лет. Если бы я мог закончить на Олимпийских играх под сербским флагом, это было бы здорово. Получится ли у меня? Я не знаю. Есть вещи, которые я не могу контролировать. Я стараюсь быть как можно более здоровым как ментально, так и физически и сохранять эту конкурентоспособную энергию», — приводит слова Джоковича Punto de Break.