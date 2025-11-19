Федерер будет введен в Международный зал теннисной славы

В общей сложности Федерер выиграл 111 турниров ATP (из них 103 — в одиночном разряде). В период с 2004 по 2018 год он шесть раз становился первой ракеткой мира, пробыв в этом статусе в общей сложности 310 недель. Это второй результат в истории после Новака Джоковича (428).