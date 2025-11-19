Федерер будет введен в Международный зал теннисной славы

Церемония запланирована на
Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема и шестикратным победителем Итогового турнира ATP в одиночном разряде. Также он выигрывал Кубок Дэвиса (2014) в составе национальной сборной Швейцарии, становился олимпийским чемпионом (2008) в парном разряде и серебряным призером (2012) в одиночном разряде.
В общей сложности Федерер выиграл 111 турниров ATP (из них 103 — в одиночном разряде). В период с 2004 по 2018 год он шесть раз становился первой ракеткой мира, пробыв в этом статусе в общей сложности 310 недель. Это второй результат в истории после Новака Джоковича (428).
Помимо Федерера в списке кандидатов на введение в Международный зал теннисной славы в 2026 году также находятся аргентинец Хуан Мартин дель Потро и россиянка Светлана Кузнецова.
В этом году в Международный зал теннисной славы были введены российская теннисистка Мария Шарапова, а также американские парники Боб и Майк Брайан.