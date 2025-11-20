Ричмонд
Определился соперник сборной Бельгии в полуфинале Кубка Дэвиса

Сборная Италии одержала победу над Австрией в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Финал восьми» Кубка Дэвиса проходит в итальянской Болонье. Встреча между Италией и Австрией завершилась со счетом 2−0 в пользу итальянцев.

В первом матче 56-я ракетка мира Маттео Берреттини обыграл представителя Австрии Юрия Родионова, который занимает 177-е место в мировом рейтинге, в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Во второй встрече 22-я ракетка мира Флавио Коболли одержал победу над 79-м номером мирового рейтинга Филипом Мисоличем в двух сетах со счетом 6:1, 6:3.

За выход в финал турнира действующий обладатель Кубка Дэвиса сборная Италии сыграет с Бельгией. Ранее Бельгия впервые за 8 лет вышла в ½ финала турнира, обыграв национальную команду Франции 2−0.

В других матчах четвертьфинала Кубка Дэвиса сыграют сборные Испании и Чехии. А также сборные Германии и Аргентины.

У Испании в заявке отсутствует первая ракетка мира Карлос Алькарас, он пропускает турнир из-за травмы. У Италии вторая ракетка мира и победитель Итогового турнира АТР Янник Синнер.

Крупнейшее международное командное соревнования в мужском теннисе — Кубок Дэвиса завершится в Болонье 23 ноября.

