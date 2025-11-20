Определился соперник сборной Бельгии в полуфинале Кубка Дэвиса

В первом матче 56-я ракетка мира Маттео Берреттини обыграл представителя Австрии Юрия Родионова, который занимает 177-е место в мировом рейтинге, в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Во второй встрече 22-я ракетка мира Флавио Коболли одержал победу над 79-м номером мирового рейтинга Филипом Мисоличем в двух сетах со счетом 6:1, 6:3.