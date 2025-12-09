Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Australian Open заявлены 12 российских теннисистов

На Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) заявлены двенадцать российских теннисистов. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В женском разряде выступят Мирра Андреева (9-я ракетка мира), Екатерина Александрова (10), Людмила Самсонова (17), Диана Шнайдер (21), Вероника Кудерметова (30), Анна Калинская (33), Анастасия Павлюченкова (47), Анна Блинкова (62) и Оксана Селехметьева (100).

В мужском разряде в заявке значатся Даниил Медведев (13-я ракетка мира), Андрей Рублев (16) и Карен Хачанов (18).

Количество российских участников Australian Open может увеличиться за счет теннисистов, которые смогут пройти квалификацию или получить приглашение (wild card) от организаторов турнира.

В прошлом году среди российских теннисистов лучше всех на Australian Open выступила Анастасия Павлюченкова, которая дошла до четвертьфинала, уступив первой ракетке мира Арине Соболенко (2:6, 6:2, 3:6).

Australian Open пройдет с 12 января по 1 февраля в Мельбурне. Действующими чемпионами турнира в одиночных разрядах являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше