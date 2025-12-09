На Australian Open заявлены 12 российских теннисистов

В женском разряде выступят Мирра Андреева (9-я ракетка мира), Екатерина Александрова (10), Людмила Самсонова (17), Диана Шнайдер (21), Вероника Кудерметова (30), Анна Калинская (33), Анастасия Павлюченкова (47), Анна Блинкова (62) и Оксана Селехметьева (100).
В мужском разряде в заявке значатся Даниил Медведев (13-я ракетка мира), Андрей Рублев (16) и Карен Хачанов (18).
Количество российских участников Australian Open может увеличиться за счет теннисистов, которые смогут пройти квалификацию или получить приглашение (wild card) от организаторов турнира.
В прошлом году среди российских теннисистов лучше всех на Australian Open выступила Анастасия Павлюченкова, которая дошла до четвертьфинала, уступив первой ракетке мира Арине Соболенко (2:6, 6:2, 3:6).
Australian Open пройдет с 12 января по 1 февраля в Мельбурне. Действующими чемпионами турнира в одиночных разрядах являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.