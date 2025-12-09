Алькарас сыграл в теннис с легендой бразильского футбола: видео

Карлос Алькарас сыграл в теннис с Роналдо на кортах в Майами. После этого Роналдо вручил Алькарасу футболку сборной Бразилии со своим автографом.
Алькарас находится в США, где принимает участие в выставочном турнире.
Ранее 22-летний испанский теннисист назвал главную цель на сезон-2026.
«Самое важное для меня — турниры “Большого шлема”, и я стараюсь выиграть их как можно больше. Это моя главная цель. Думаю, выиграть на Australian Open будет великолепно. Честно говоря, это моя главная цель.
Когда я начинаю предсезонку и думаю о том, чего хочу достичь и в чем хочу прибавить, Australian Open всегда приходит мне на ум. Это первый или второй турнир в году, и выиграть ТБШ в моей карьере всегда было важнейшей целью. Я хочу добиться этого в следующем году, а если нет, то в течение двух-трех сезонов», — приводит слова Алькараса пресс-служба австралийского турнира.
Карлос Алькарас является победителем шести турниров «Большого шлема». Он по два раза выиграл «Ролан Гаррос», Уимблдон и Открытый чемпионат США.
Победа на Australian Open позволит Алькарасу собрать «карьерный» Большой шлем (так называют победы на всех четырех турнирах «Большого шлема» в разные годы — Прим. ред.).