ITIA дисквалифицировало французского теннисиста на 20 лет

Бывший 488-й номер мирового рейтинга теннисист Квентин Фоллио получил 20-летнюю дисквалификацию за участие в договорных матчах, сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

26-летний Фоллио был признан виновным в участии в договорных матчах, получении денег за неудовлетворительные результаты в целях ставок, предложении денег другим игрокам за договорные матчи, передачу инсайдерской информации, сговоре с целью коррупции, отказе сотрудничать со следствием ITIA и уничтожении доказательств.

Квентин Фоллио также был оштрафован на $70 тысяч и обязан вернуть $44 тысячи, заработанные на ставках.

Всего ему было предъявлено 27 обвинений по 11 теннисным матчам, из которых он сыграл в восьми в период с 2022-го по 2024 год.

Теннисист отстранен с мая 2024 года. Его дисквалификация должна завершиться 16 мая 2044 года — при условии уплаты всех штрафов.

В течение периода дисквалификации Фоллио запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные турниры, проводимые или санкционированные членами ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Федерацией тенниса Франции, Wimbledon и USTA) или любой национальной федерацией.