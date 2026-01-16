День в истории: 16 января 2022 года Джоковича депортировали из Австралии из-за отказа вакцинироваться от коронавируса

В 2022 году для поездки в Австралию всем иностранцам была необходима прививка вакциной из утвержденного списка или подтвержденное медицинское исключение. Новак Джокович получил медицинское исключение для участия в Australian Open, однако власти Австралии сочли это недостаточным. 6 января первую ракетку мира изолировали в аэропорту Мельбурна, и после долгого допроса Пограничная служба Австралии аннулировала визу сербского теннисиста и вынесла решение о необходимости депортации.