День в истории: 16 января 2022 года Джоковича депортировали из Австралии из-за отказа вакцинироваться от коронавируса

В 2022 году для поездки в Австралию всем иностранцам была необходима прививка вакциной из утвержденного списка или подтвержденное медицинское исключение. Новак Джокович получил медицинское исключение для участия в Australian Open, однако власти Австралии сочли это недостаточным. 6 января первую ракетку мира изолировали в аэропорту Мельбурна, и после долгого допроса Пограничная служба Австралии аннулировала визу сербского теннисиста и вынесла решение о необходимости депортации.
Сторона Джоковича опротестовала решение пограничной службы. Депортация действовавшего на тот момент чемпиона Australian Open отложена. Серб отправился ждать в отель The Park. В этой гостинице проживают лица, просящие убежища в стране и ожидающие решения или депортации. 16 января Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию Новака Джоковича, вскоре после чего сильнейший теннисист мира был выслан из страны.
В отсутствие Джоковича победу в Открытом чемпионате Австралии одержал Рафаэль Надаль. 35-летний испанец в финале в пяти сетах переиграл россиянина Даниила Медведева. Уже в следующем году Джокович смог принять участие в Australian Open, не оставив шансов никому из своих соперников. Эта победа стала для Новака 10-й на кортах Открытого чемпионата Австралии и последней на данный момент.