Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Становлюсь злой». Мирра Андреева — о враждебных болельщиках

Первая ракетка России Мирра Андреева рассказала, что получает дополнительную энергию и становится злой, если публика болеет против нее.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Накануне 8-я ракетка мира Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в австралийской Аделаиде, обыграв представительницу Чехии Мари Боузкову. За выход в полуфинал соревнований россиянка поборется с победительницей матча между представительницами Австралии Майей Джойнт и Айлой Томлянович.

«Надеюсь, в следующем матче публика хоть немного будет меня поддерживать. В первой игре атмосфера была отличной, я чувствовала поддержку. Понятно, что в Австралии любят своих теннисистов. Но когда я вижу, что публика болеет сильно против меня, я становлюсь злой, в хорошем смысле, я еще больше стараюсь выигрывать. Доказать, что болельщики не правы. Показать, что, может быть, вы поддерживаете не того игрока. Это дает дополнительную энергию мне», — приводит слова Андреевой ТАСС.

Турнир категории WTA 500 в Аделаиде завершится 17 января. Общий призовой фонд соревнований составляет более $1,2 млн. Действующей победительницей турнира является представительница США Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла соотечественницу Джессику Пегулу (6:3, 4:6, 6:1).

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше