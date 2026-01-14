«Становлюсь злой». Мирра Андреева — о враждебных болельщиках

Накануне 8-я ракетка мира Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в австралийской Аделаиде, обыграв представительницу Чехии Мари Боузкову. За выход в полуфинал соревнований россиянка поборется с победительницей матча между представительницами Австралии Майей Джойнт и Айлой Томлянович.
«Надеюсь, в следующем матче публика хоть немного будет меня поддерживать. В первой игре атмосфера была отличной, я чувствовала поддержку. Понятно, что в Австралии любят своих теннисистов. Но когда я вижу, что публика болеет сильно против меня, я становлюсь злой, в хорошем смысле, я еще больше стараюсь выигрывать. Доказать, что болельщики не правы. Показать, что, может быть, вы поддерживаете не того игрока. Это дает дополнительную энергию мне», — приводит слова Андреевой ТАСС.
Турнир категории WTA 500 в Аделаиде завершится 17 января. Общий призовой фонд соревнований составляет более $1,2 млн. Действующей победительницей турнира является представительница США Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла соотечественницу Джессику Пегулу (6:3, 4:6, 6:1).