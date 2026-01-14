Ричмонд
Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA 500 в Аделаиде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

23-я ракетка мира Шнайдер встречалась с 10-кратной победительницей турниров Большого шлема в парном разряде Катериной Синяковой из Чехии, которая занимает 46-е место в рейтинге WTA. Матч завершился победой россиянки в трех сетах со счетом 6:1, 2:6, 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час 52 минуты.

В следующем раунде Шнайдер встретится с победительницей матча между Юлией Путинцевой из Казахстана и представительницей США Эммой Наварро.

Также борьбу за титул в Аделаиде продолжает первая ракетка России Мирра Андреева. Накануне она вышла в ¼ финала турнира, обыграв Мари Боузкову из Чехии. Шнайдер и Андреева могут встретиться в полуфинале турнира.


Турнир категории WTA 500 в австралийской Аделаиде завершится 17 января. Общий призовой фонд соревнований составляет более $1,2 млн. Действующей победительницей турнира является представительница США Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла соотечественницу Джессику Пегулу (6:3, 4:6, 6:1).

