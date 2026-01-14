Любитель обыграл профи на Australian Open и заработал $668 тыс

Призовой фонд соревнований составил 1 млн австралийских долларов — это примерно $668 тыс. В турнире сыграли 48 теннисистов и теннисисток — профессионалы, ветераны и любители со всей Австралии. Матчи проходили в формате одного розыгрыша. Для определения подающего и принимающего использовалась игра «Камень, ножницы, бумага». Выигравший очко выигрывал матч и проходил в следующий раунд.