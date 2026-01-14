Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Любитель обыграл профи на Australian Open и заработал $668 тыс

Теннисист-любитель Джордан Смит выиграл выставочный турнир Australian Open.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

В рамках Australian Open состоялся выставочный турнир — 1 Point Slam, который выиграл 29-летний теннисист-любитель Джордан Смит.

Призовой фонд соревнований составил 1 млн австралийских долларов — это примерно $668 тыс. В турнире сыграли 48 теннисистов и теннисисток — профессионалы, ветераны и любители со всей Австралии. Матчи проходили в формате одного розыгрыша. Для определения подающего и принимающего использовалась игра «Камень, ножницы, бумага». Выигравший очко выигрывал матч и проходил в следующий раунд.

В этом турнире женщин и мужчин не разделяли, поэтому в финале Смит обыграл 117-ю ракетку мира среди женщин из Тайваня — Джоанну Гарланд. Ранее, в третьем раунде, австралийцу уступила вторая ракетка мира среди мужчин — итальянец Янник Синнер.

Из теннисных наград у Смита только чемпионство штата Новый Южный Уэльс. Он и еще один теннисист-любитель Алек Реверенте, показавшие лучшие результаты по итогам турнира, разыграли автомобиль. Этот приз достался Алеку.

Отметим, что в турнире принимали участие и российские теннисисты. Даниил Медведев дошел до третьего раунда, где уступил Аманде Анисимовой, Андрей Рублев во втором круге проиграл Нику Кирьосу, Марат Сафин уступил Фрэнсису Тиафо.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше