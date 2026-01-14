Любитель обыграл профи на Australian Open и заработал $668 тыс

В рамках Australian Open состоялся выставочный турнир — 1 Point Slam, который выиграл 29-летний теннисист-любитель Джордан Смит.
Призовой фонд соревнований составил 1 млн австралийских долларов — это примерно $668 тыс. В турнире сыграли 48 теннисистов и теннисисток — профессионалы, ветераны и любители со всей Австралии. Матчи проходили в формате одного розыгрыша. Для определения подающего и принимающего использовалась игра «Камень, ножницы, бумага». Выигравший очко выигрывал матч и проходил в следующий раунд.
В этом турнире женщин и мужчин не разделяли, поэтому в финале Смит обыграл 117-ю ракетку мира среди женщин из Тайваня — Джоанну Гарланд. Ранее, в третьем раунде, австралийцу уступила вторая ракетка мира среди мужчин — итальянец Янник Синнер.
Из теннисных наград у Смита только чемпионство штата Новый Южный Уэльс. Он и еще один теннисист-любитель Алек Реверенте, показавшие лучшие результаты по итогам турнира, разыграли автомобиль. Этот приз достался Алеку.
Отметим, что в турнире принимали участие и российские теннисисты. Даниил Медведев дошел до третьего раунда, где уступил Аманде Анисимовой, Андрей Рублев во втором круге проиграл Нику Кирьосу, Марат Сафин уступил Фрэнсису Тиафо.