Медведев, Рублев и Хачанов получили соперников на Australian Open

В Мельбурне прошла жеребьевка Открытого чемпионата Австралии-2026. По ее результатам определилась мужская сетка турнира в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Первая ракетка России Даниил Медведев на старте Australian Open встретится с Йеспером Де Йонгом из Нидерландов. Ранее соперники ни разу не играли между собой.

14-я ракетка мира Андрей Рублев сыграет в первом раунде против представителя Италии Маттео Арнальди, который занимает 65-е место в рейтинге АТР. Еще один российский теннисист 17-я ракетка мира Карен Хачанов встретится с представителем США Алексом Микельсеном, который располагается на 37-м месте в мировом рейтинге.

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сыграет против представителя Австралии Адама Уолтона. Второй номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер проведет матч с французом Юго Гастоном. Александр Зверев из Германии встретится с канадцем Габриэлем Диалло. 10-кратный чемпион Australian Open серб Новак Джокович сыграет с испанцем Педро Мартинесом, 5-я ракетка мира Лоренцо Музетти — с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном.

Матчи основной сетки первого в сезоне турнира Большого шлема пройдут с 18 января по 1 февраля.

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Александра Зверева из Германии.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше