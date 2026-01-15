Медведев, Рублев и Хачанов получили соперников на Australian Open

Первая ракетка России Даниил Медведев на старте Australian Open встретится с Йеспером Де Йонгом из Нидерландов. Ранее соперники ни разу не играли между собой.
14-я ракетка мира Андрей Рублев сыграет в первом раунде против представителя Италии Маттео Арнальди, который занимает 65-е место в рейтинге АТР. Еще один российский теннисист 17-я ракетка мира Карен Хачанов встретится с представителем США Алексом Микельсеном, который располагается на 37-м месте в мировом рейтинге.
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сыграет против представителя Австралии Адама Уолтона. Второй номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер проведет матч с французом Юго Гастоном. Александр Зверев из Германии встретится с канадцем Габриэлем Диалло. 10-кратный чемпион Australian Open серб Новак Джокович сыграет с испанцем Педро Мартинесом, 5-я ракетка мира Лоренцо Музетти — с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном.
Матчи основной сетки первого в сезоне турнира Большого шлема пройдут с 18 января по 1 февраля.
Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Александра Зверева из Германии.