Медведев, Рублев и Хачанов получили соперников на Australian Open

14-я ракетка мира Андрей Рублев сыграет в первом раунде против представителя Италии Маттео Арнальди, который занимает 65-е место в рейтинге АТР. Еще один российский теннисист 17-я ракетка мира Карен Хачанов встретится с представителем США Алексом Микельсеном, который располагается на 37-м месте в мировом рейтинге.