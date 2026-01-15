Шнайдер разгромила американку и вышла в полуфинал Аделаиды

23-я ракетка мира Шнайдер встречалась с представительницей США Эммой Наварро, которая занимает 15-е место в рейтинге WTA. Россиянка одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут.
В интервью на корте Шнайдер отметила, что в этом матче больше прислушивалась к указаниям тренера Саши Бажина и поэтому сделала мало ошибок.
Соперницей Шнайдер по полуфиналу может стать первая ракетка России Мирра Андреева. Свой матч ¼ финала Андреева проведет сегодня, 15 января. Она встретится с 19-летней Майей Джойнт из Австралии. Ранее теннисистки ни разу не играли друг с другом.
В прошлом году Диана Шнайдер дошла до четвертьфинала в Аделаиде, где уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.
Турнир категории WTA 500 в австралийской Аделаиде завершится 17 января. Общий призовой фонд соревнований составляет более $1,2 млн. Действующей победительницей турнира является представительница США Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла соотечественницу Джессику Пегулу (6:3, 4:6, 6:1).