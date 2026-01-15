Андреева сыграет с Шнайдер в полуфинале турнира в Аделаиде

8-я ракетка мира Андреева встречалась с 19-летней представительницей Австралии Майей Джойнт. Россиянка одержала уверенную победу над 32-м номером мирового рейтинга в двух сетах со счетом 6:2, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.
За выход в финал турнира Андреева поборется с 23-й ракеткой мира Дианой Шнайдер. Шнайдер в четвертьфинале также уверенно обыграла американку Эмму Наварро (6:3, 6:3).
Ранее Андреева и Шнайдер встречались один раз. В 2024 году Мирра Андреева обыграла Диану Шнайдер на турнира в Брисбене (6:2, 6:3).
Напомним, в 2024 году Андреева и Шнайдер завоевали серебро Олимпийских игр в Париже в парном разряде. В прошлом сезоне россиянки выиграли два титула в парном разряде на турнирах под эгидой WTA.
В другом полуфинале сыграют Кимберли Биррелл из Австралии и представительница Канады Виктория Мбоко.
Турнир категории WTA 500 в австралийской Аделаиде завершится 17 января. Общий призовой фонд соревнований составляет более $1,2 млн. Действующей победительницей турнира является представительница США Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла соотечественницу Джессику Пегулу (6:3, 4:6, 6:1).