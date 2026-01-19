Рублев обыграл Арнальди и вышел во второй круг Australian Open

— Я не знаю, с кем я играю — потому что не смотрел сетку. Во-вторых, ты мне сейчас назвал имя, и я все равно не знаю, кто это такой. Так что нужно его изучить, посмотреть, как он играет. И, конечно, можно разработать тактику, но все упирается в реализацию — ты сделаешь то, что нужно, или зажмешься и начнешь ошибаться, — сказал Рублев в интервью на корте.