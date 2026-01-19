Рублев обыграл Арнальди и вышел во второй круг Australian Open

15-я ракетка мира Рублев встречался с представителем с Италии Маттео Арнальди, который занимает 65-е место в рейтинге АТР. Матч завершился победой россиянина в трех сетах со счетом 6:4, 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты.
В следующем круге Рублев сыграет с 151-м номером мирового рейтинга португальцем Жайме Фарией. Ранее соперники ни разу не встречаилсь на корте.
— Арнальди — сложный соперник, он меня пару раз побеждал, причем один раз на турнире «Большого шлема». Психологически матч был непростым, потому что мне нужно было показать лучший теннис. Я рад, что победил в трех сетах.
— Давай о твоем следующем сопернике — квалифаере Жайме Фариа.
— Я не знаю, с кем я играю — потому что не смотрел сетку. Во-вторых, ты мне сейчас назвал имя, и я все равно не знаю, кто это такой. Так что нужно его изучить, посмотреть, как он играет. И, конечно, можно разработать тактику, но все упирается в реализацию — ты сделаешь то, что нужно, или зажмешься и начнешь ошибаться, — сказал Рублев в интервью на корте.
Напомним, в прошлом сезоне Рублев вылетел в первом круге Открытого чемпионата Австралии, проиграв представителю Бразилии Жоао Фонсеке.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.