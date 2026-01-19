Эмирейтс объявляет о партнерстве с первой ракеткой мира Ариной Соболенко

Сотрудничество стало логичным продолжением яркого этапа в карьере 27-летней спортсменки. В сентябре прошлого года Соболенко завоевала свой второй титул US Open и стала четырехкратной чемпионкой турниров Большого шлема. Она также выиграла Australian Open в 2023 и 2024 годах, а в 2025-м дошла до финала турнира. Кроме того, Арина дважды была признана игроком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA), закончив 2024 и 2025 сезоны на первой строчке мирового рейтинга.