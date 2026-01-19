Эмирейтс объявляет о партнерстве с первой ракеткой мира Ариной Соболенко

Партнерство является продолжением многолетней приверженности Эмирейтс теннису в статусе официальной авиакомпании всех четырёх турниров Большого шлема, проходящих по всему миру. В роли амбассадора Арина Соболенко представила самолет Эмирейтс A380 с эксклюзивной ливреей, вдохновлённой теннисом и посвященной спонсорству Открытых чемпионатов по теннису Австралии, Франции и США, а также Уимблдонского турнира.
Эмирейтс и Арина Соболенко разделяют стремление к совершенству, инновациям и победам. Дубай стал связующим звеном между авиакомпанией и теннисисткой: на протяжении многих лет Соболенко выбирает город как ключевой центр для тренировок и подготовки.
Сотрудничество стало логичным продолжением яркого этапа в карьере 27-летней спортсменки. В сентябре прошлого года Соболенко завоевала свой второй титул US Open и стала четырехкратной чемпионкой турниров Большого шлема. Она также выиграла Australian Open в 2023 и 2024 годах, а в 2025-м дошла до финала турнира. Кроме того, Арина дважды была признана игроком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA), закончив 2024 и 2025 сезоны на первой строчке мирового рейтинга.
Комментируя партнерство, Арина Соболенко отметила:
"В теннисе важна каждая деталь, поэтому сотрудничество с брендом, который разделяет мои амбиции и внимание к деталям, кажется абсолютно естественным.
Комфорт во время путешествий с Эмирейтс играет важную роль в моей подготовке. Но это партнерство значит гораздо больше: оно подчеркивает, каких высот способны достигать женщины на мировой арене.
Покидая борт этого Эмирейтс A380 в Мельбурне, я чувствую, что готова сделать 2026 сезон незабываемым".