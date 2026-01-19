Ричмонд
Андреева с «баранкой» обыграла соперницу на Australian Open

Первая ракетка России Мирра Андреева одержала победу на старте Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Седьмая ракетка мира Андреева встречалась с представительницей Хорватии Донной Векич, которая занимает 72-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты.

В следующем круге Андреева сыграет с Марией Саккари из Греции. Ранее соперницы ни разу не встречались на корте.

В другом матче дня еще одна россиянка 101-я ракетка мира Оксана Селехметьева обыграла Эллу Зайдель из Германии в первом раунде Australian Open — 6:3, 3:6, 6:0. Селехметьева впервые в карьере вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Селехметьева в следующем матче встретится с Паулой Бадосой из Испании.

Другая российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла пробиться во второй раунд. Она уступила шестой ракетке мира Джессике Пегуле из США (2:6: 1:6).

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующей чемпионкой турнира является 9-я ракетка мира Мэдисон Киз из США.


