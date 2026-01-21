Шнайдер первой из россиянок вышла в третий круг Australian Open

— Она потрясающе играла, было очень трудно поверить, что я справлюсь и выиграю. На матчболах я просто думала: «Ладно, нужно атаковать». Потому что, если бы не атаковала я, то атаковала бы она. Перед третьим сетом я думала, что нужно бороться и делать то, что делала. Как я уже сказала, соперница играла потрясающе. Так что я старалась бежать за каждым мячом и тащить все, — сказала Шнайдер в интервью на корте.