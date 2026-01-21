Ричмонд
Шнайдер первой из россиянок вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

22-я ракетка мира Шнайдер встречалась с представительницей Австралии Талией Гибсон, которая занимает 119-е место в рейтинге WTA. Матч завершился победой россиянки в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:4. По ходу поединка Шнайдер отыграла три матчбола. Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут.

 — Она потрясающе играла, было очень трудно поверить, что я справлюсь и выиграю. На матчболах я просто думала: «Ладно, нужно атаковать». Потому что, если бы не атаковала я, то атаковала бы она. Перед третьим сетом я думала, что нужно бороться и делать то, что делала. Как я уже сказала, соперница играла потрясающе. Так что я старалась бежать за каждым мячом и тащить все, — сказала Шнайдер в интервью на корте.

В следующем круге Шнайдер встретится с 12-й ракеткой мира Элиной Свитолиной из Украины. Ранее спортсменки ни разу не играли между собой.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующей чемпионкой турнира является девятая ракетка мира Мэдисон Киз из США.

Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
Читать дальше