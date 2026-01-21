Шнайдер первой из россиянок вышла в третий круг Australian Open

22-я ракетка мира Шнайдер встречалась с представительницей Австралии Талией Гибсон, которая занимает 119-е место в рейтинге WTA. Матч завершился победой россиянки в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:4. По ходу поединка Шнайдер отыграла три матчбола. Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут.
— Она потрясающе играла, было очень трудно поверить, что я справлюсь и выиграю. На матчболах я просто думала: «Ладно, нужно атаковать». Потому что, если бы не атаковала я, то атаковала бы она. Перед третьим сетом я думала, что нужно бороться и делать то, что делала. Как я уже сказала, соперница играла потрясающе. Так что я старалась бежать за каждым мячом и тащить все, — сказала Шнайдер в интервью на корте.
В следующем круге Шнайдер встретится с 12-й ракеткой мира Элиной Свитолиной из Украины. Ранее спортсменки ни разу не играли между собой.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующей чемпионкой турнира является девятая ракетка мира Мэдисон Киз из США.