Медведев впервые за два года вышел в 3-й круг «Большого шлема»

12-я ракетка мира Медведев встречался с 83-м номером мирового рейтинга из Франции Кентеном Алисом. Матч завершился победой россиянина в четырех сетах со счетом 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2. Спортсмены провели на корте 3 часа 2 минуты.
— Честно скажу, в Брисбене я играл намного лучше. До сих пор не могу привыкнуть к корту в Мельбурне, мне немного не хватает мощи в ударах. Но хорошо, что по ходу турнира ты это находишь. Сегодня я играл лучше, чем в первом матче. Надеюсь, дальше будет еще немного лучше. И я впервые за пару лет вышел в третий круг «Большого шлема». Отлично себя чувствую, — сказал Медведев в интервью на корте.
Последний раз Медведев вышел в третий круг на турнирах «Большого шлема» в сентябре 2024 года. Тогда россиянин дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата США, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.
В следующем круге Australian Open Медведев сыграет против венгра Фабиана Марожана, который располагается на 47-й строчке рейтинга АТР. Счет личных встреч между теннисистами 2−0 в пользу россиянина.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.