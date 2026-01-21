Медведев впервые за два года вышел в 3-й круг «Большого шлема»

— Честно скажу, в Брисбене я играл намного лучше. До сих пор не могу привыкнуть к корту в Мельбурне, мне немного не хватает мощи в ударах. Но хорошо, что по ходу турнира ты это находишь. Сегодня я играл лучше, чем в первом матче. Надеюсь, дальше будет еще немного лучше. И я впервые за пару лет вышел в третий круг «Большого шлема». Отлично себя чувствую, — сказал Медведев в интервью на корте.