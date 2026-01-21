Мирра Андреева уверенно вышла в третий круг Australian Open

7-я ракетка мира Андреева встречалась с Марией Саккари из Греции, которая занимает 53-е место в рейтинге WTA. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 6:0, 6:4.
Андреева провела второй матч подряд с «баранкой» (сленговое название для сета, выигранного со счетом 6:0, что означает «сухой» сет, когда соперник не выиграл ни одного гейма, — прим. ред.). В первом раунде 18-летняя россиянка обыграла Донну Векич из Хорватии в трех сетах со счетом 4:6, 6:3,6:0.
В следующем раунде Мирра Андреева сыграет против 79-го номера мирового рейтинга Елены-Габриэлы Русе из Румынии. Ранее теннисистки не встречались на корте.
В другом матче дня еще одна россиянка Диана Шнайдер вышла в третий круг Australian Open. Она обыграла представительницу Австралии Талию Гибсон (3:6, 7:5, 6:4).
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующей чемпионкой турнира является девятая ракетка мира Мэдисон Киз из США.