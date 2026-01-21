Мирра Андреева уверенно вышла в третий круг Australian Open

Андреева провела второй матч подряд с «баранкой» (сленговое название для сета, выигранного со счетом 6:0, что означает «сухой» сет, когда соперник не выиграл ни одного гейма, — прим. ред.). В первом раунде 18-летняя россиянка обыграла Донну Векич из Хорватии в трех сетах со счетом 4:6, 6:3,6:0.