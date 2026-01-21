Бублик впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open

Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут. За это время Бублик совершил 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. Фучович выполнил шесть подач на вылет, допустил две двойные ошибки и реализовал оба заработанных брейк-пойнта.