Бублик впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open

Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут. За это время Бублик совершил 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. Фучович выполнил шесть подач на вылет, допустил две двойные ошибки и реализовал оба заработанных брейк-пойнта.
В третьем круге Бублик сыграет с 62-й ракеткой мира Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины, который обыграл британца Артура Фери (7:6, 6:1, 6:3). Счет в личных встречах — 1−0 в пользу представителя Казахстана.
Бублик в восьмой раз выступает в основной сетке Australian Open и впервые сумел пройти барьер первых двух раундов. 28-летний уроженец Гатчины не побеждал на австралийском мэйджоре с 2022 года.
Australian Open завершится 1 февраля. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл немца Александра Зверева (6:3, 7:6, 6:3).