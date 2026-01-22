Ричмонд
Анна Калинская вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

33-я ракетка мира Калинская встречалась с представительницей Австрии Юлией Грабер, которая занимает 95-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час и 13 минут.

В следующем раунде Калинская встретится с победительницей противостояния между второй ракеткой мира Игой Швентек из Польши и Мари Боузковой из Чехии, которая располагается на 44-м месте в рейтинге WTA.

Ранее в третий круг турнира в Мельбурне вышли 7-я ракетка мира Мирра Андреева и 22-й номер мирового рейтинга Диана Шнайдер. Андреева обыграла Марию Саккари из Греции, Шнайдер была сильнее представительницы Австралии Талии Гибсон.

Анна Калинская в пятый раз в карьере преодолела барьер второго раунда на турнирах «Большого шлема». Лучшим результатом спортсменки на ТБШ является выход в четвертьфинал Australian Open-2024.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующей чемпионкой турнира является 9-я ракетка мира Мэдисон Киз из США.

