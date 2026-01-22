Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карен Хачанов вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

18-я ракетка мира Хачанов встречался с представителем США Нишешем Басаваредди, который занимает 242-е место в рейтинге АТР. Россиянин одержал победу в трех сетах со счетом 6:1, 6:4, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час и 58 минут.

Напомним, Басаваредди тренируется под руководством бывшего наставника Даниила Медведева Жиля Сервары.

Хачанов в восьмой раз подряд вышел в третий круг турнира в Мельбурне. Дальше третьего раунда российский теннисист проходил дважды — в 2023 году он дошел до полуфинала, в 2024 году — до ⅛ финала.

Карен Хачанов стал первым игроком после 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера, который выходил в третий круг Australian Open восемь раз подряд. Федерер сделал это 21 раз подряд — с 2000-го по 2020 год.

В следующем раунде Хачанов сыграет против 25-й ракетки мира Лучано Дардери из Италии. Ранее спортсмены ни разу не встречались на корте.

Напомним, в третий раунд также прошли 12-я ракетка мира Даниил Медведев и 14-й номер мирового рейтинга Андрей Рублев. Медведев обыграл француза Кентена Алиса, Рублев был сильнее Жайме Фарии из Португалии.


Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше