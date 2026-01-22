Карен Хачанов вышел в третий круг Australian Open

18-я ракетка мира Хачанов встречался с представителем США Нишешем Басаваредди, который занимает 242-е место в рейтинге АТР. Россиянин одержал победу в трех сетах со счетом 6:1, 6:4, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час и 58 минут.
Напомним, Басаваредди тренируется под руководством бывшего наставника Даниила Медведева Жиля Сервары.
Хачанов в восьмой раз подряд вышел в третий круг турнира в Мельбурне. Дальше третьего раунда российский теннисист проходил дважды — в 2023 году он дошел до полуфинала, в 2024 году — до ⅛ финала.
Карен Хачанов стал первым игроком после 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера, который выходил в третий круг Australian Open восемь раз подряд. Федерер сделал это 21 раз подряд — с 2000-го по 2020 год.
В следующем раунде Хачанов сыграет против 25-й ракетки мира Лучано Дардери из Италии. Ранее спортсмены ни разу не встречались на корте.
Напомним, в третий раунд также прошли 12-я ракетка мира Даниил Медведев и 14-й номер мирового рейтинга Андрей Рублев. Медведев обыграл француза Кентена Алиса, Рублев был сильнее Жайме Фарии из Португалии.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.