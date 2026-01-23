Ричмонд
Андрей Рублев не смог выйти в ⅛ финала Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев уступил в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

15-я ракетка мира Рублев встречался с представителем Аргентины Франсиско Серундуло, который занимает 21-е место в рейтинге АТР. Россиянин уступил Серундуло в трех сетах со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6. Теннисисты провели на корте 2 часа и 8 минут.

Серундуло впервые в карьере добрался до стадии ⅛ финала Australian Open. Последний раз он выходил в четвертый круг на турнирах «Большого шлема» в 2024 году.

В следующем раунде Серундуло встретится с победителем матча между Александром Зверевым из Германии и британцем Кэмероном Норри.

Напомним, в прошлом году Рублев потерпел поражение в первом круге Открытого чемпионата Австралии, уступив Жоао Фонсеке и Бразилии.

Ранее Даниил Медведев преодолел барьер третьего раунда, победив в пятисетовом матче Фабиана Марожана из Венгрии. В ⅛ финала первая ракетка России Медведев сыграет против Лернера Тьена из США.


Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

