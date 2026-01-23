Мирра Андреева в третий раз подряд вышла в ⅛ финала AО

7-я ракетка мира Андреева встречалась с 79-м номером мирового рейтинга Еленой-Габриэлой Русе из Румынии. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час и 35 минут.
18-летняя Андреева в седьмой раз в карьере вышла в четвертый круг на турнирах «Большого шлема». В Австралии теннисистка третий раз подряд прошла дальше третьего круга.
В послематчевом интервью Мирра Андреева отметила, что игра получилась напряженной. Она подчеркнула агрессивную манеру игры соперницы, а также поблагодарила зрителей и свою команду за поддержку.
В следующем раунде Андреева сыграет против представительницы Украины Элины Свитолиной. Ранее Свитолина в третьем круге была сильнее 22-й ракетки мира Дианы Шнайдер.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующей победительницей соревнований в одиночном разряде является представительница США Мэдисон Киз.