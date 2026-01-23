Ричмонд
Бублик впервые в карьере вышел в четвертый круг Australian Open

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (7:6, 7:6, 6:4) в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча против 62-й ракетки мира продолжалась 2 часа 14 минут. За это время Бублик совершил 21 эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал один из четырех брейк-пойнтов. Этчеверри выполнил десять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В четвертом круге Бублик сыграет с шестой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором, который обыграл серба Хамада Меджедовича (5:7, 6:2, 6:2, 6:1). Счет в личных встречах — 3−2 в пользу де Минора.

Бублик впервые в карьере добрался этой стадии Australian Open. 28-летний уроженец Гатчины выступает на турнире в восьмой раз и до этого ни разу не проходил дальше второго раунда.

Australian Open завершится 1 февраля. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл немца Александра Зверева (6:3, 7:6, 6:3).

