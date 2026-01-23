Бублик впервые в карьере вышел в четвертый круг Australian Open

Встреча против 62-й ракетки мира продолжалась 2 часа 14 минут. За это время Бублик совершил 21 эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал один из четырех брейк-пойнтов. Этчеверри выполнил десять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.