Швентек разгромила Инглис и стала последней четвертьфиналисткой AO

Польская теннисистка, вторая ракетка мира в одиночном разряде Ига Швентек обыграла представительницу Австралии, 168-ю ракетку мира Мэддисон Инглис со счетом 6:0, 6:3.
Ига за 1 час 13 минут на корте выиграла 83% очков на первой подаче, не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-поинтов. Ее соперница при этом выиграла на первой подаче только 48% очков, сделала одну подачу навылет и одну двойную ошибку. Инглис также реализовала 1 из 3 брейк-поинтов. Это третья победа Швентек в личных встречах с Инглис.
Полька стала последней из тех, кто прошел в четвертьфинал на Australian Open в этом году. Следующей ее соперницей будет казахстанская спортсменка Елена Рыбакина, которая занимает пятую строчку мирового рейтинга.
Эти соперницы не раз встречались друг с другом, у польки есть серия 6 из 7 последних матчей с Рыбакиной на разных покрытиях, в которых она одержала победу. Отметим, что 6 из 7 предыдущих раз Швентек обыгрывала соперницу и на хардовых кортах.
Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии является американка Мэдисон Киз Она не сможет претендовать на титул в этот раз, поскольку уже проиграла в ⅛ финала Джессике Пегуле.