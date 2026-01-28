Ричмонд
Джокович вышел в полуфинал АО, уступая 0:2 по сетам

Соперник серба Лоренцо Музетти снялся по ходу встречи.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович (четвертая ракетка мира) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026 после того, как итальянец Лоренцо Музетти (пятая ракетка мира) не смог продолжать борьбу. Счет по сетам — 6:4, 6:3, 1:3 (отказ).

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. В ее рамках Музетти четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-поинтов из 11 заработанных. На счету Джоковича четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-поинта из шести заработанных.

По ходу встречи Новак Джокович добровольно отдал розыгрыш Лоренцо Музетти во время четвертьфинала Australian Open. При счете 5:3 во втором сете Джокович вел 30:15 на своей подаче. Он вышел к сетке после укороченного, Музетти бросил диагональный ответ и не попал в корт. После этого Джокович сказал, что задел мяч краем обода, когда он еще был в игре. Это стоило сербу поражения в гейме и втором сете.

После второго сета Музетти взял медицинский тайм-аут, у него начались проблемы с правым квадрицепсом.

Джокович после победы стал рекордсменом по количеству выигранных матчей на Открытом чемпионате Австралии по теннису, проходящем на хардовых кортах Мельбурна. Он одержал 103-ю победу в карьере на Australian Open, обойдя по этому показателю швейцарца Роджера Федерера (102).

Джокович далее встретится с победителем матча Янник Синнер — Бен Шелтон.

