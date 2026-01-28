Ричмонд
Джокович заявил, что не заслуживал победы над Музетти в четвертьфинале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии после травмы итальянца Лоренцо Музетти.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сегодня, 28 января, Джокович (4-я ракетка мира) встречался с Музетти (5-я ракетка мира) в матче ¼ финала Australian Open. Итальянец вырвался вперед и вел 2:0 по сетам. В третьей партии при счете 1:3 в пользу Джоковича Музетти был вынужден сняться с турнира из-за травмы.

«Я не знаю, что сказать, кроме того, что мне его жаль. Он был намного лучше меня, я как раз собирался домой сегодня вечером. Не знаю, что сказать, такое случается в спорте. Со мной такое тоже было несколько раз. Когда в четвертьфинале турнира Большого шлема ведешь 2−0 по сетам и полностью контролируешь ситуацию, это так досадно. Желаю ему скорейшего выздоровления, и он, без сомнения, должен был сегодня стать победителем», — сказал Джокович в интервью на корте.

Напомним, 38-летний Джокович вышел в четвертьфинал турнира на отказе соперника. Представитель Чехии Якуб Меншик снялся с матча из-за повреждения не выходя на корт.

Джокович одержал 103-ю победу в карьере на Australian Open, обойдя по этому показателю швейцарца Роджера Федерера (102).

В полуфинале Новак Джокович встретится с победителем матча между второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и седьмым номером мирового рейтинга Беном Шелтоном из США.

