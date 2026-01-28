Джокович раскритиковал количество камер наблюдения на Australian Open

Сербский теннисист, четвертая ракетка мира, обладатель 24-х титулов «Большого шлема» Новак Джокович прокомментировал ситуацию с Коко Гауфф после проигрыша Элине Свитолиной.
Американская теннисистка со злости разломала ракетку после поражения от украинки. Это запечатлели камеры видеонаблюдения, а позже видео попало в интернет и было распространено в СМИ.
«Я видел, что произошло с Коко после ее матча. Знаете, я ей сочувствую. Я знаю, каково это — сломать ракетку. Я делал это несколько раз за свою карьеру. Я знаю, каково быть в расстройстве, особенно после матча, в котором ты не показал своей игры. И я согласен с ней. Очень грустно, что ты не можешь уйти куда-нибудь, спрятаться и выпустить свое разочарование, свой гнев так, чтобы это не запечатлела камера. Но мы живем в обществе, где контент — это все. Это более глубокий вопрос. Мне очень трудно представить, что этот тренд направится в противоположную сторону и мы уберем камеры. Все останется, как есть, или даже будет еще больше камер. Я удивлен, что у нас еще нет записей с камер, как мы принимаем душ. Наверное, это следующий шаг», — цитирует Джоковича The Tennis Letter.
Напомним, ранее на эту тему высказалась теннисистка Ига Швентек, сравнив теннисистов с животными в зоопарке.