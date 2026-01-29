Соболенко разгромила украинку и вышла в финал Australian Open

Арина Соболенко в четвертый раз подряд вышла в финал Australian Open. В 2023-м и 2024 году спортсменка завоевала титул в Мельбурне. Соболенко стала первой теннисисткой после Мартины Хингис и Ивонн Гулагонг, кому удалось выйти в финал АО четыре раза подряд. Хингис сделала это шесть раз, Гулагонг — четыре. Также выход в финал турнира «Большого шлема» стал для представительницы Беларуси 8-м в карьере.