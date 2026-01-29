Ричмонд
Соболенко разгромила украинку и вышла в финал Australian Open

Первая ракетка мира Арина Соболенко одержала победу в матче ½ финала Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Соболенко встречалась с 12-м номером мирового рейтинга Элиной Свитолиной из Украины. Матч завершился победой теннисистки из Беларуси в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час и 16 минут.

Арина Соболенко в четвертый раз подряд вышла в финал Australian Open. В 2023-м и 2024 году спортсменка завоевала титул в Мельбурне. Соболенко стала первой теннисисткой после Мартины Хингис и Ивонн Гулагонг, кому удалось выйти в финал АО четыре раза подряд. Хингис сделала это шесть раз, Гулагонг — четыре. Также выход в финал турнира «Большого шлема» стал для представительницы Беларуси 8-м в карьере.

«Я поверить не могу, это невероятное достижение, но работа еще не окончена. У меня была очень сложная соперница, которая показывала невероятный теннис всю неделю. Я очень довольна победой», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Первая ракетка мира Соболенко выиграла все 11 матчей в новом сезоне. Перед Открытым чемпионатам Австралии теннисистка завоевала титул в Брисбене.

По ходу матча судья вынесла 27-летней спортсменке предупреждение за неуместный крик во время розыгрыша.

Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025.


