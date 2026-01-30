Карлос Алькарас впервые в карьере вышел в финал Australian Open

«Вера. Вера. До конца. Я всегда говорю, что нужно верить в себя — какие бы ни были проблемы.



В середине третьего сета мне было очень тяжело. Это был один из самых тяжелых матчей в моей короткой карьере. Но я бывал в подобных ситуациях и знал, что мне нужно делать. Я должен был бороться до последнего мяча. И я знал, что у меня будут шансы. Очень горжусь тем, как боролся и отыгрался в пятом сете», — сказал испанский теннисист.