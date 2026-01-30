Карлос Алькарас впервые в карьере вышел в финал Australian Open

Карлос Алькарас встречался с третьим номером мирового рейтинга Александром Зверевым из Германии. Матч завершился победой Алькараса в пяти сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.
Теннисисты провели самый долгий по продолжительности матч на этом турнире (5 часов и 27 минут). Также поединок Алькараса и Зверева стал третьим по этому показателю за всю историю Australian Open.
По ходу третьего сета Алькарас испытывал недомогание.
«Меня тошнит. Мне нужно что-то принять», — сказал спортсмен, обращаясь к боксу своей команды.
В интервью на корте Алькарас рассказал, что помогло ему вернуться в матч.
«Вера. Вера. До конца. Я всегда говорю, что нужно верить в себя — какие бы ни были проблемы.
В середине третьего сета мне было очень тяжело. Это был один из самых тяжелых матчей в моей короткой карьере. Но я бывал в подобных ситуациях и знал, что мне нужно делать. Я должен был бороться до последнего мяча. И я знал, что у меня будут шансы. Очень горжусь тем, как боролся и отыгрался в пятом сете», — сказал испанский теннисист.
Алькарас впервые в карьере вышел в финал Открытого чемпионата Австралии. В 2024 и 2025 годах он остановился на стадии ¼ финала. Для 22-летнего испанца этот выход в финал на турнире «Большого шлема» стал восьмым в карьере.
В финале турнира Карлос Алькарас встретится с победителем матча между второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и представителем Сербии Новаком Джоковичем, который занимает 4-е место в рейтинге АТР.
Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025.