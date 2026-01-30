Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карлос Алькарас впервые в карьере вышел в финал Australian Open

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Карлос Алькарас встречался с третьим номером мирового рейтинга Александром Зверевым из Германии. Матч завершился победой Алькараса в пяти сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

Теннисисты провели самый долгий по продолжительности матч на этом турнире (5 часов и 27 минут). Также поединок Алькараса и Зверева стал третьим по этому показателю за всю историю Australian Open.

По ходу третьего сета Алькарас испытывал недомогание.

«Меня тошнит. Мне нужно что-то принять», — сказал спортсмен, обращаясь к боксу своей команды.

В интервью на корте Алькарас рассказал, что помогло ему вернуться в матч.

«Вера. Вера. До конца. Я всегда говорю, что нужно верить в себя — какие бы ни были проблемы.

В середине третьего сета мне было очень тяжело. Это был один из самых тяжелых матчей в моей короткой карьере. Но я бывал в подобных ситуациях и знал, что мне нужно делать. Я должен был бороться до последнего мяча. И я знал, что у меня будут шансы. Очень горжусь тем, как боролся и отыгрался в пятом сете», — сказал испанский теннисист.

Алькарас впервые в карьере вышел в финал Открытого чемпионата Австралии. В 2024 и 2025 годах он остановился на стадии ¼ финала. Для 22-летнего испанца этот выход в финал на турнире «Большого шлема» стал восьмым в карьере.

В финале турнира Карлос Алькарас встретится с победителем матча между второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и представителем Сербии Новаком Джоковичем, который занимает 4-е место в рейтинге АТР.

Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025.


Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше