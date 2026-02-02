Россиянка победила экс-первую ракетку мира на турнире в Румынии

107-я ракетка мира Захарова встречалась с представительницей Чехии Каролиной Плишковой, которая занимает 416-е место в рейтинге WTA. Матч завершился победой Захаровой в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час и 52 минуты.
Напомним, Каролина Плишкова является бывшей первой ракеткой мира и финалисткой двух турниров «Большого шлема». На счету спортсменки 22 твыигранных итула на турнирах под эгидой WTA. В 2024 году Плишкова взяла длительную паузу в карьере, за время которой перенесла несколько операций.
В следующем круге Анастасия Захарова сыграет против победительницы матча между сменившей российское гражданство на австрийское Анастасией Потаповой и Лючией Бронцетти из Италии, которая занимает 110-е место в мировом рейтинге.
Турнир категории WTA 250 в румынской Клуж-Напоке завершится 7 февраля. Общий призовой фонд соревнований составляет $625 тысяч. Действующей чемпионкой турнира является Анастасия Потапова.
58-я ракетка мира Потапова объявила о смене спортивного гражданства в декабре 2025 года.