Россиянка победила экс-первую ракетку мира на турнире в Румынии

Напомним, Каролина Плишкова является бывшей первой ракеткой мира и финалисткой двух турниров «Большого шлема». На счету спортсменки 22 твыигранных итула на турнирах под эгидой WTA. В 2024 году Плишкова взяла длительную паузу в карьере, за время которой перенесла несколько операций.