Ушел из жизни бывший тренер сборных команд России Владимир Камельзон

Владимир Камельзон неожиданно заболел незадолго до смерти.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший главный тренер сборных команд России и член правления Федерации тенниса России (ФТР) Владимир Камельзон скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале «Трофеи Северной Пальмиры».

«Для нас это невосполнимая потеря. Спасибо за все, мы будем очень скучать. Светлая память», — говорится в сообщении.

Вдова Владимира Наталия Камельзон рассказала «Матч ТВ», что он перенес операцию, но не смог прийти в себя:

«Кошмарная новость… Это произошло сегодня рано утром. Он находился в больнице. Он так неожиданно заболел, пришлось делать операцию, и после операции он не пришел в себя. Прощание пройдет не раньше воскресенья», — сказала Камельзон.

Владимир был заслуженным тренером России и мастером спорта СССР. Камельзон входил в руководящие органы турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге и «Трофея Северной Пальмиры».