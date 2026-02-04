Ушел из жизни бывший тренер сборных команд России Владимир Камельзон

Бывший главный тренер сборных команд России и член правления Федерации тенниса России (ФТР) Владимир Камельзон скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале «Трофеи Северной Пальмиры».
«Для нас это невосполнимая потеря. Спасибо за все, мы будем очень скучать. Светлая память», — говорится в сообщении.
Вдова Владимира Наталия Камельзон рассказала «Матч ТВ», что он перенес операцию, но не смог прийти в себя:
«Кошмарная новость… Это произошло сегодня рано утром. Он находился в больнице. Он так неожиданно заболел, пришлось делать операцию, и после операции он не пришел в себя. Прощание пройдет не раньше воскресенья», — сказала Камельзон.
Владимир был заслуженным тренером России и мастером спорта СССР. Камельзон входил в руководящие органы турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге и «Трофея Северной Пальмиры».