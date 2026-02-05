Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Янник Синнер поработал контролером поезда в Милане: видео

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в преддверии старта Олимпийских игр 2026 года проверял билеты пассажиров поезда в Милане.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Теннисист Янник Синнер является официальным послом Олимпиады-2026. Ранее стало известно, что он не посетит церемонию открытия в Милане, так как отправится на турнир в столицу Катара Доху.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.

Яннику Синнеру 24 года, он занимает второе место в рейтинге ATP. На его счету 24 титула под эгидой организации в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах «Большого шлема» — дважды он выиграл Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025), по разу — Открытый чемпионат США (2024) и Уимблдон (2025). В 2024 и 2025 годах Синнер становился победителем Итогового турнира ATP, а в 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии завоевал Кубок Дэвиса.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше