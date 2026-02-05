Теннисист Уго Умбер заподозрен в игре на ставках во время матча

Во время тай-брейка решающей партии против соотечественника Адриана Маннарино (70-е место рейтинга) 27-летний Умбер остановил игру, подбежал к своей скамейке и проверил свой смартфон — дело было при счете 4:3 в пользу Уго. После просмотра какого-то сообщения на экране телефона теннисист уступил четыре очка подряд.
Встреча в рамках турнира категории ATP-250 в Монпелье завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Маннарино. Соперником спортсмена в четвертьфинале турнира станет француз Артюр Жа (168).
В социальных сетях поступок Умбера вызвал оживлёеные дискуссии, поскольку использование телефонов во время матча противоречит регламенту соревнований. Некоторые пользователи уверены, что теннисист «слил» матч умышленно из-за повышенных котировок на выигрыш соперника (до 8,0). Организаторы турнира ситуацию не прокомментировали.