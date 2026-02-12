Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Роттердаме

18-я ракетка мира Хачанов встречался с представителем Испании Хауме Мунаром, который занимает 37-е место в рейтинге АТР. Матч завершился победой испанского спортсмена в трех сетах со счетом 7:6 (10:8), 3:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа и 35 минут.
В следующем круге Мунар сыграет с победителем матча между представителем Казахстана Александром Бубликом и Яном-Леннардом Штруффом из Германии.
Лучшим результатом Карена Хачанова в Роттердаме является выход в четвертьфинал турнира в 2021 году.
Напомним, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии Хачанов дошел до третьего круга, где проиграл итальянцу Лучано Дардери.
Турнир категории АТР 500 в Роттердаме завершится 15 февраля. Его общий призовой фонд составляет €2,4 млн. Действующим победителем соревнования является представитель Испании Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале первая ракетка мира Алькарас был сильнее Алекса де Минора из Австралии.