Екатерина Александрова вылетела во втором круге турнира в Дубае

12-я ракетка мира Александрова встречалась с представительницей Польши Магдой Линетт, которая занимает 50-е место в рейтинге WTA. Александрова проиграла Линетт в трех сетах со счетом 2:6, 6:4, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час и 44 минуты.
В следующем круге Линетт встретится с прошлогодней финалисткой турнира 15-й ракеткой мира Кларой Таусон из Дании.
В этом сезоне Екатерина Александрова провела 10 матчей, в которых одержала четыре победы и потерпела шесть поражений.
Ранее еще одна россиянка Мирра Андреева, которая располагается на 7-м месте в мировом рейтинге, прошла в третий круг на отказе соперницы. В матче второго раунда действующая чемпионка турнира Андреева должна была сыграть против представительницы Австралии Дарьи Касаткиной. Касаткина снялась с турнира из-за травмы бедра.
Турнир категории WTA 1000 в Дубае завершится 21 февраля. Его общий призовой фонд составляет $4,08 млн. В прошлогоднем финале первая ракетка России Мирра Андреева обыграла Клару Таусон.