Мирра Андреева сыграет с американкой в четвертьфинале турнира в Дубае

Первая ракетка России Мирра Андреева одержала победу в матче третьего круга турнира категории WTA 1000 в Дубае.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Действующая чемпионка турнира Мирра Андреева встречалась с представительницей Румынии Жаклин Кристиан, которая занимает 39-е место в рейтинге WTA. Матч завершился победой 18-летней Андреевой в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час и 42 минуты.

Это был первый матч Андреевой на турнире в Дубае. Она пропускала первый круг, а во втором раунде ее соперница Дарья Касаткина из Австралии не вышла на матч из-за травмы бедра.

В следующем круге 7-я ракетка мира Андреева встретится с представительницей США Амандой Анисимовой, которая занимает 6-е место в мировом рейтинге. Анисимова в матче третьего круга была сильнее Джанис Тьен из Индонезии (6:1,6:3).

Ранее спортсменки встречались между собой один раз. В прошлом сезоне на турнире в Майами Анисимова выбила Андрееву в третьем круге.

Турнир категории WTA 1000 в Дубае завершится 21 февраля. Его общий призовой фонд составляет $4,08 млн. В прошлогоднем финале первая ракетка России Мирра Андреева обыграла Клару Таусон из Дании.

