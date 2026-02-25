Рублев — о болельщиках в Дубае: Почти весь стадион был русский

Накануне 18-я ракетка мира Рублев одержал победу в матче первого круга над представителем Франции Валентином Ройе. Встреча завершилась победой россиянина в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.
— Ты явно добавил мощности в ударе слева, не так ли?
— Дай бог. Если добавил, то шикарно. По крайней мере, работаю над этим, чтобы добавить, играть агрессивнее, разнообразней. Вот благодаря разнообразию смог последний гейм выиграть на счете 5:4. Поэтому посмотрим.
— После матча ты целый час раздавал автографы. Можно ли сказать, что на данный момент Дубай — турнир с наибольшим количеством российских болельщиков?
— Ну конечно. Сегодня, мне кажется, почти весь стадион был русский, поэтому безумно благодарен. Очень скучаю по такой атмосфере, очень такого не хватает. Прям почувствовал себя как дома, поэтому безумно, безумно благодарен, — сказал Рублев в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».
Следующим соперником Рублева станет еще один теннисист из Франции Уго Умбер, который в первом круге выбил действующего чемпиона турнира Стефаноса Циципаса из Греции.
Турнир категории ATP 500 в Дубае завершится 28 февраля. Его общий призовой фонд составляет $3,3 млн.