Хачанов проиграл американцу в ⅛ финала турнира в Дубае

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов уступил сопернику из США Дженсону Бруксби, занимающему в рейтинге ATP 49-е место, во втором круге турнира ATP-500 в Дубае и не смог выйти в четвертьфинал.
Встреча спортсменов продлилась 1 час 43 минуты и завершилась со счетом 6:7 (6:8), 4:6.
В ходе игры Бруксби сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал свой единственный брейк-пойнт. Хачанов, в свою очередь, выполнил семь эйсов, но также допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.
В этом сезоне Хачанов пять раз встречался с соперниками из топ-50, и выиграл только один раз — в первом круге Australian Open россиянин победил Алекса Микельсена. Черыре последних встречи с соперниками из топ-50 он проиграл.
Теперь Бруксби предстоит встреча с другим россиянином — Даниилом Медведевым, который занимает 11-е место в мировом рейтинге.