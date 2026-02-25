Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хачанов проиграл американцу в ⅛ финала турнира в Дубае

Россиянин не взял ни одного сета.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов уступил сопернику из США Дженсону Бруксби, занимающему в рейтинге ATP 49-е место, во втором круге турнира ATP-500 в Дубае и не смог выйти в четвертьфинал.

Встреча спортсменов продлилась 1 час 43 минуты и завершилась со счетом 6:7 (6:8), 4:6.

В ходе игры Бруксби сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал свой единственный брейк-пойнт. Хачанов, в свою очередь, выполнил семь эйсов, но также допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

В этом сезоне Хачанов пять раз встречался с соперниками из топ-50, и выиграл только один раз — в первом круге Australian Open россиянин победил Алекса Микельсена. Черыре последних встречи с соперниками из топ-50 он проиграл.

Теперь Бруксби предстоит встреча с другим россиянином — Даниилом Медведевым, который занимает 11-е место в мировом рейтинге.