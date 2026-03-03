Москва
Теннисист из Беларуси сбежал с корта после взрыва БПЛА в ОАЭ

На «Челленджере» в Фуджейре (ОАЭ) игроков вынудили покинуть корты из-за звука взрыва.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Белорусский теннисист Данил Остапенков и его соперник Хаято Мацуоки сбежали с корта после взрыва беспилотника во время их матча на турнире Challenger 50 в Фуджейре.

Сбитый системой ПВО беспилотник взорвался в небе над кортом. Первым на угрозу обратил внимание Мацуоки, который указал Остапенкову на БПЛА. После этого теннисисты, судья и персонал спешно покинули площадку.

Организаторы изначально подтвердили намерение продолжить турнир. В то же время ITF уже отложила два соревнования, которые должны были пройти там же с 16 по 28 марта.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев не могут вылететь из Дубая из-за конфликта между США, Израилем и Ираном. Турнир «Мастерс» в США, в котором они должны принять участие, стартует уже 4 марта. Сообщалось, что теннисисты планируют добраться на машине до Омана, где утром 3 марта их встретит частный самолет.

