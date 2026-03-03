Теннисист из Беларуси сбежал с корта после взрыва БПЛА в ОАЭ

Ранее сообщалось, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев не могут вылететь из Дубая из-за конфликта между США, Израилем и Ираном. Турнир «Мастерс» в США, в котором они должны принять участие, стартует уже 4 марта. Сообщалось, что теннисисты планируют добраться на машине до Омана, где утром 3 марта их встретит частный самолет.